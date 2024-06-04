Не подтвердил и не опроверг: Герасимов о возможном переходе в Театр Сатиры

Худрук Театра Луны Евгений Герасимов в беседе с НСН не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем грядущем назначении в Театр Сатиры.

«Да нет, я даже не хочу это комментировать. Мало ли кто чего говорит. Я возглавляю театр на Малой Ордынке», - скромно сказал он.

На вопрос о причинах ухода Франдетти из «Ленкома» Герасимов ответил также лаконично.

«Он замечательный востребованный режиссер. Оценивать его деятельность в «Ленкоме» или еще где-то я не собираюсь», - отметил он.

В середине мая актер Александр Домогаров заявил, что ушел из Театра имени Моссовета. Позднее он добавил, что вливаться в труппу другого театра пока не намерен, а вдобавок назвал себя вольным художником, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



