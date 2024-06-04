Не подтвердил и не опроверг: Герасимов о возможном переходе в Театр Сатиры

Худрук Театра Луны Евгений Герасимов в беседе с НСН не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем возможном назначении в Театр Сатиры.

Переход Алексея Франдетти из "Ленкома" в Театр Эстрады обещает быть лишь первой ласточкой новых кадровых решений в московских театрах, пишут знакомые с ситуацией телеграм-каналы. Уточняется, что в "Современник" придёт худрук "Табакерки" Владимир Машков, а директора "Современника" Юрия Кравца уже ждут в другом театре.

Кроме того, Театр Сатиры может возглавить худрук Театра Луны, глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов. Также поговаривают, что худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит еще один театр.

Франдетти покинул должность главного режиссера Театра «Ленком»

Худрук Театра Луны Евгений Герасимов в беседе с НСН не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем грядущем назначении в Театр Сатиры.

«Да нет, я даже не хочу это комментировать. Мало ли кто чего говорит. Я возглавляю театр на Малой Ордынке», - скромно сказал он.

На вопрос о причинах ухода Франдетти из «Ленкома» Герасимов ответил также лаконично.

«Он замечательный востребованный режиссер. Оценивать его деятельность в «Ленкоме» или еще где-то я не собираюсь», - отметил он.

В середине мая актер Александр Домогаров заявил, что ушел из Театра имени Моссовета. Позднее он добавил, что вливаться в труппу другого театра пока не намерен, а вдобавок назвал себя вольным художником, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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