Не подтвердил и не опроверг: Герасимов о возможном переходе в Театр Сатиры
Худрук Театра Луны Евгений Герасимов в беседе с НСН не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем возможном назначении в Театр Сатиры.
Переход Алексея Франдетти из "Ленкома" в Театр Эстрады обещает быть лишь первой ласточкой новых кадровых решений в московских театрах, пишут знакомые с ситуацией телеграм-каналы. Уточняется, что в "Современник" придёт худрук "Табакерки" Владимир Машков, а директора "Современника" Юрия Кравца уже ждут в другом театре.
Кроме того, Театр Сатиры может возглавить худрук Театра Луны, глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов. Также поговаривают, что худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит еще один театр.
Худрук Театра Луны Евгений Герасимов в беседе с НСН не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем грядущем назначении в Театр Сатиры.
«Да нет, я даже не хочу это комментировать. Мало ли кто чего говорит. Я возглавляю театр на Малой Ордынке», - скромно сказал он.
На вопрос о причинах ухода Франдетти из «Ленкома» Герасимов ответил также лаконично.
«Он замечательный востребованный режиссер. Оценивать его деятельность в «Ленкоме» или еще где-то я не собираюсь», - отметил он.
В середине мая актер Александр Домогаров заявил, что ушел из Театра имени Моссовета. Позднее он добавил, что вливаться в труппу другого театра пока не намерен, а вдобавок назвал себя вольным художником, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал не допустить роста цен на яблоки из-за майских заморозков
- Голикова проверит организацию отдыха для детей из подтопленных регионов
- Решетников предложил заселять в отели по водительским правам с 2025 года
- СМИ: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце
- СМИ: ЕС обсудит 5 июня использование российских активов для помощи Киеву
- Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
- В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры по прохожим
- Беспилотник США после пропажи с радаров у Крыма улетел в Румынию
- В России из-за заморозков погибло больше одного процента урожая
- Суд оправдал пять участников ЧВК «ЕНОТ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru