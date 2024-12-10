Самые дорогие билеты на «Щелкунчика» купили на аукционе за 200 тысяч рублей
Самые дорогие билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре приобрели на аукционе за 400 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Речь идёт о комплекте из двух билетов на 26 декабря в 19:00. В лот вошли два места в первом ряду партера - каждое обошлось в 200 тысяч рублей. Начальная стоимость этих билетов составляла 100 тысяч рублей.
Комплект из четырёх билетов в партер на вечерний показ оценили в 200 тысяч рублей. Победитель торгов приобрёл его за 630 тысяч рублей - по 157 500 рублей за место.
Ранее в Минкульте объявили, что балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого театра покажут в канун Нового года в эфире «Первого канала», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Минздраве разработали Кодекс этики применения искусственного интеллекта
- Путин: Медицинская помощь должна быть доступна по всей России
- Главой временного правительства Сирии назначили Мухаммеда аль-Башира
- Стоимость кофе арабика обновила рекорд на фоне нехватки предложения
- Climate Central: Амстердам, Бангкок и Роттердам могут оказаться под водой к 2050 году
- Самые дорогие билеты на «Щелкунчика» купили на аукционе за 200 тысяч рублей
- S7 проверяет информацию о пилоте, который во время рейса смотрел гонки на планшете
- Российская ПВО сбила у Крыма два украинских беспилотника
- ГД в I чтении приняла проект о приеме в школы детей мигрантов без знания русского
- Блогер Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru