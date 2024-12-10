Самые дорогие билеты на «Щелкунчика» купили на аукционе за 200 тысяч рублей

Речь идёт о комплекте из двух билетов на 26 декабря в 19:00. В лот вошли два места в первом ряду партера - каждое обошлось в 200 тысяч рублей. Начальная стоимость этих билетов составляла 100 тысяч рублей.

Комплект из четырёх билетов в партер на вечерний показ оценили в 200 тысяч рублей. Победитель торгов приобрёл его за 630 тысяч рублей - по 157 500 рублей за место.

Ранее в Минкульте объявили, что балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого театра покажут в канун Нового года в эфире «Первого канала», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

