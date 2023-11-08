«От Кубрика до Ленина»: Режиссер Шуберт о секретах кинохранилища Шпицбергена
В Баренцбурге и Пирамиде хранятся более двух тысяч фильмов на кинопленке, в числе которых работы Тарковского, Кубрика и Феллини, сказал в эфире НСН Станислав Шуберт.
На русском Шпицбергене находится самое северное в мире хранилище фильмов на кинопленке, которые отныне вновь можно смотреть на уникальной технике, рассказал в интервью НСН режиссер из Новосибирска Станислав Шуберт.
Ранее стало известно, что Шуберт восстановил советскую киноаппаратуру 1960-х годов в российском поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. 4 ноября состоялся первый «пленочный» показ фильмов на ретро-аппаратуре.
«Я восстановил в Баренцбурге кинотехнику, которая больше 20 лет не работала, показы на пленке прекратились в начале 2000-х. В этом году у нас первый кинопоказ из архивных пленок, которые там хранятся. На архипелаге находятся два больших фильмохранилища в Пирамиде и Баренцбурге. Там хранятся, соответственно, 800 и около 1500 художественных фильмов, плюс все киножурналы, которые выходили в СССР, много документальных фильмов. Все это хранится в первозданном виде, на пленке. Климат архипелага благоприятно сказывается на кинопленке, поэтому все эти фильмы хранятся в отличном состоянии. При этом мало кто их смотрел, а некоторые вообще были нетронуты. Например, 7 ноября мы смотрели с полярниками фильм о Ленине, его прислали в 1980-х и даже не распечатывали. Такого здесь очень много, уникальное место, самое северное хранилище мира», - отметил Шуберт.
Он рассказал, какие еще фильмы есть в уникальном хранилище.
«В хранилище много советской и зарубежной классики. Например, недавно посмотрели "Чапаева" с норвежскими субтитрами, много советских фильмов с уникальной озвучкой на норвежском, есть Тарковский - "Ностальгия", "Солярис" в прекрасном состоянии, "Сталкер", и есть "Спартак" Стэнли Кубрика, "Пролетая над гнездом кукушки". Есть "Восемь с половиной" Феллини, итальянцы были в восторге, а я удивился, насколько высокое качество на оригинальной пленке. Много французских и советских комедий», - отметил режиссер.
Шуберт также сообщил, что сейчас снимает фильм, приуроченный к столетию Баренцбурга, на который приезжает все больше туристов.
«Я уже не первый раз на Шпицбергене, бывал здесь в 2019 году. В последнее время здесь развивается арктический туризм, возят туристов в наши поселки и вообще по архипелагу. Сейчас меня пригласили для съемок фильма о Баренцбурге, который будет отмечать в следующем году столетие. С августа я снимаю материал в поселке и параллельно занимаюсь обслуживанием аппаратуры в самом северном поселке, Пирамиде. Фильм тоже делается на кинопленке, я его надеюсь сделать в следующем году», - заключил собеседник НСН.
Заместитель директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев ранее рассказывал НСН, что с августа 2022 года по август 2023 года уникальную часть норвежского Шпицбергена, находящуюся под российским управлением, посетило более 5 тысяч туристов из Европы.
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