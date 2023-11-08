«От Кубрика до Ленина»: Режиссер Шуберт о секретах кинохранилища Шпицбергена

На русском Шпицбергене находится самое северное в мире хранилище фильмов на кинопленке, которые отныне вновь можно смотреть на уникальной технике, рассказал в интервью НСН режиссер из Новосибирска Станислав Шуберт.

Ранее стало известно, что Шуберт восстановил советскую киноаппаратуру 1960-х годов в российском поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. 4 ноября состоялся первый «пленочный» показ фильмов на ретро-аппаратуре.