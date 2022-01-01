От «Антихриста» до «Иуды»: Худрук театра «Модерн» раскрыл планы на 2022 год

По словам художественного режиссера, одной из главных задач он видит сохранение оригинального репертуара, которые выделяет «Модерн» среди других театров.

«Задачи, которые я ставлю перед собой, прежде всего - это оставаться порядочным, интересным человеком, чтобы театр «Модерн» всегда имел возможность на высказывание, чтобы театр пополнялся новыми, интересными актерами. Репертуар театра должен быть, как и сейчас, оригинальным, не похожим на другие театры. Я за индивидуальность», - отметил Грымов.

Ранее Юрий Грымов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал театр местом, где «можно чего-то подумать, о чем-то задуматься или громко помолчать», а также выразил надежду, что в 2022 году коронавирус не помешает любителям театральных постановок..

