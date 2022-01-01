От «Антихриста» до «Иуды»: Худрук театра «Модерн» раскрыл планы на 2022 год

В новом году театр готовит большие гастроли, заявил режиссер Юрий Грымов. 

Театр «Модерн» выпустит в 2022 году спектакль «Леонардо да Винчи и Иуда», а также совершит гастроли от Санкт-Петербурга до Турции, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» художественный руководитель, режиссер Юрий Грымов.

«Планы очень большие. В этом году мы выпустили премьеру «Петр Первый» - это первый спектакль трилогии «Антихрист и Христос». В следующем году мы планируем выпустить второй спектакль трилогии «Леонардо да Винчи и Иуда». Так же в планах гастрольный период. У нас в Петербург гастроли и, надеюсь, в Калининград и Турцию тоже будут. Театр «Модерн» развивается, и мы всегда ждем наших любимых зрителей. За этот год к театру присоединилось еще большее количество зрителей, и я этому очень рад», - рассказал он.
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По словам художественного режиссера, одной из главных задач он видит сохранение оригинального репертуара, которые выделяет «Модерн» среди других театров.

«Задачи, которые я ставлю перед собой, прежде всего - это оставаться порядочным, интересным человеком, чтобы театр «Модерн» всегда имел возможность на высказывание, чтобы театр пополнялся новыми, интересными актерами. Репертуар театра должен быть, как и сейчас, оригинальным, не похожим на другие театры. Я за индивидуальность», - отметил Грымов.

Ранее Юрий Грымов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал театр местом, где «можно чего-то подумать, о чем-то задуматься или громко помолчать», а также выразил надежду, что в 2022 году коронавирус не помешает любителям театральных постановок..

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ФОТО: пресс-служба театра Модерн
ТЕГИ:ГастролиЮрий ГрымовТеатр Модерн
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