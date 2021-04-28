«Это убийство!» Грымов сравнил театральные спектакли с их интернет-трансляциями

По его словам, очень сложно воссоздать на экране атмосферу театра, игру артистов и другие важнейшие составляющие культурного действа.

«Это работает, прежде всего, для тех людей, кто находится далеко от музеев. Страна большая, и не каждый день все оказываются в Москве и Петербурге. Есть возможность познакомиться, погулять виртуально по музеям, посмотреть на историческую сцену Большого театра. Но это не решение проблемы. За время пандемии многие театры выставляли свои очень хорошие спектакли онлайн. Но когда я их увидел трансляцию, мягко говоря, у меня возникло миллион вопросов. Если вы посмотрите внимательно на комментарии под этими трансляциями, вы увидите, что большинство пишет, что это ужас. Это совсем другое настроение, это совсем другой язык. Если бы было так просто взять камеру и снять спектакль, поверьте, это давно назвалось бы каким-то другим словом. Атмосфера, игра артиста, дистанция, цветовая палитра и температура цвета совсем другая. Это убийство. Тот, кто ни разу не был в театре и увидит плохую съемку, он и не захочет туда идти. Поэтому театр "Модерн" этого и не делал», - рассказал Юрий Грымов.

Ранее онлайн-программу акции «Ночь театров», которая состоялась в Москве с 27 на 28 марта, посмотрели свыше 550 тысяч человек. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что эта культурная акция пользуется повышенной популярностью у москвичей всех возрастов.

