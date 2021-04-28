«Это убийство!» Грымов сравнил театральные спектакли с их интернет-трансляциями
Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН заявил, что театр не может поместиться в телефон.
Большой театр в новом сезоне планирует провести в кинотеатрах онлайн-трансляции балетов «Спартак», «Драгоценности» и «Дочь фараона».
Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН заявил, что онлайн-формат не является спасением для спектаклей и выставок.
«Во время пандемии, когда все сказали, что онлайн – это спасение, я сказал, что никакое это не спасение для полноценного развития культуры и досуга граждан. Мне кажется, надо очень бережно и по-новому подходить к этим трансляциям. Театр не умещается в телефон. Вот кино умещается, и это большая проблема кино. Онлайн музей может подтолкнуть людей к реальному посещению, но, мне кажется, нужно искать новые формы того, как это может быть в интернете. Надо думать об этом, разрабатывать какой-то специальный язык, чтобы пробиться через онлайн-платформы к зрителям. Это не простая задача, она не ограничивается количеством камер. Просто снять спектакль на камеру и поставить в телефон – не работает», - уточнил он.
По его словам, очень сложно воссоздать на экране атмосферу театра, игру артистов и другие важнейшие составляющие культурного действа.
«Это работает, прежде всего, для тех людей, кто находится далеко от музеев. Страна большая, и не каждый день все оказываются в Москве и Петербурге. Есть возможность познакомиться, погулять виртуально по музеям, посмотреть на историческую сцену Большого театра. Но это не решение проблемы. За время пандемии многие театры выставляли свои очень хорошие спектакли онлайн. Но когда я их увидел трансляцию, мягко говоря, у меня возникло миллион вопросов. Если вы посмотрите внимательно на комментарии под этими трансляциями, вы увидите, что большинство пишет, что это ужас. Это совсем другое настроение, это совсем другой язык. Если бы было так просто взять камеру и снять спектакль, поверьте, это давно назвалось бы каким-то другим словом. Атмосфера, игра артиста, дистанция, цветовая палитра и температура цвета совсем другая. Это убийство. Тот, кто ни разу не был в театре и увидит плохую съемку, он и не захочет туда идти. Поэтому театр "Модерн" этого и не делал», - рассказал Юрий Грымов.
Ранее онлайн-программу акции «Ночь театров», которая состоялась в Москве с 27 на 28 марта, посмотрели свыше 550 тысяч человек. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что эта культурная акция пользуется повышенной популярностью у москвичей всех возрастов.
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