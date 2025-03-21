«Останется четыре!»: В отрасли подтвердили сокращение количества онлайн-кинотеатров

«Еще несколько лет назад мы в TelecomDaily говорили о том, что рынок будет консолидироваться. Когда мы даем прогнозы на ближайшие три-четыре года, мы говорим, что останется порядка четырех онлайн-кинотеатров, которые будут контролировать порядка 95% аудитории. Может быть, будет еще несколько локальных игроков. Это нормальный процесс. Сейчас компании инвестируют огромные средства, зачастую работая себе в минус, но с перспективой на будущее, что останутся именно они и смогут диктовать условия и зарабатывать деньги на этом рынке. Закрываться онлайн-кинотеатры вряд ли будут, потому что большинство из них обладают достаточно большими аудиторными показателями. Кроме того, за большинством игроков стоят крупнейшие экосистемы, поэтому нельзя говорить, что рынок будет формироваться заново. Просто, скорее всего, ряд игроков поймут, что инвестирование в это направление им менее интересно, чем в какое-то другое, и продадут свои активы. В первую очередь речь пойдет о консолидации через покупку или объединение», — сказал Кусков.

Собеседник НСН добавил, что количество единиц контента, выпускаемого онлайн-кинотеатрами, вопреки ожиданиям практически не растет.

«Онлайн-кинотеатры удерживают аудиторию в первую очередь благодаря созданию оригинального российского контента. В 2024 году, по данным TelecomDaily, онлайн-кинотеатрами было выпущено 158 единиц контента: сериалов, полнометражных фильмов. Это всего на две единицы контента больше, чем годом ранее, хотя предварительно говорилось о том, что рынок может вырасти на 30-40%. Всему виной стоимость создания контента и изменение политики онлайн-кинотеатров с точки зрения финансовых инвестиций и их возврата. С одной стороны, большое количество сервисов позволяет (и это хорошо) сдерживать конкуренцию и рост цен. С другой стороны, если количество онлайн-кинотеатров сократится, количество контента не уменьшится», — подытожил он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил, что конкуренция онлайн-кинотеатров в России только способствует повышению качества контента, который выпускает каждая из платформ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

