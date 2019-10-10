Особый взгляд и высокая проза. Как вручают Нобелевку по литературе

«Токарчук известна российскому читателю, по крайней мере, с 2007 года, когда её впервые перевели на русский язык. Она отражает некоторые тенденции высокой прозы или серьёзной литературы, которые связаны уже не просто с рассказыванием истории, острым сюжетом, воздействием на публику и тем, что обычно ассоциируется с так называемым мейнстримом. Её роман «Бегуны», вообще её проза строится довольно сложно, как целый ряд описаний, совмещения самых разных историй, размышлений на самые разные темы, где человек в пространстве и во времени, в прошлом и настоящем. Всё это подвергается довольно тщательной художественной рефлексии. Она отказывается от художественной ординарности и привычной нам литературы и привычной прозы», - отметил Александров.

Хандке, по словам Александрова, отмечен Шведской академией благодаря его особому взгляду на происходящее в мире. Он получил премия с формулировкой «за влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта»

«Петер Хандке в этом смысле тоже типичный нобелевский лауреат. Он существует в литературе уже достаточно давно. Начиная с 60-ых годов. Пьесы Петера Хандке и его романы известны, по крайней мере, уже полвека. Он общался с многими известными писателями тех годов, а также работал совместно с режиссёром Вимом Вендрсом, писал для него сценарии и оказал на него достаточно существенное влияние. Если же говорить о его социально-политической позиции, то и здесь Хандке – фигура достаточно яркая со своим особым взглядом. Он достаточно критически смотрел на войну в Югославии, его точка зрения расходилась с общей позицией на Западе. Он был на похоронах Милорада Милошевича. Нужно учитывать и славянские корни Хандке. Но, тем не менее, эта его достаточно твёрдо отстаиваемая позиция приводила иногда к достаточно серьёзным скандалам. Все это делает фигуру этого австрийского писателя достаточно заметной, яркой своеобразной. Вот эта особая позиция, которая часто расходится с общим мнением, приветствуется нобелевским комитетом. В этом смысле это также типичный нобелевский лауреат», - добавил эксперт.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии стали 908 человек и 27 организаций с 1901 года. Однако в 2018 года премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала.

Награды будут вручены в Стокгольмской филармонии 10 декабря. Лауреаты получат днежные премии в размере 9 млн крон ($908,2 тыс. по текущему курсу).

