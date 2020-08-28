«Оскар» оставит «женские» и «мужские» награды
Киноакадемия США не планирует отказываться от вручения наград «Оскар» за актерскую работу по половому признаку, как это сделали организаторы Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Киноакадемии США при этом отметил, что нынешняя структура наград сохранится, но киноакадемики следят за нарождающейся тенденцией.
В понедельник организаторы Berlinale объявили о введении «гендерно-нейтральной» награды вместо призов за лучшую мужскую и женскую роль.
Нововведения начнут действовать с 2021 года. Будут вручены награды в номинациях «Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в главной роли» и «Серебряный медведь за лучшую актерскую работу в роли второго плана», передает RT.
Ранее сообщалось, что мздатели во Франции решили поменять название детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят». Теперь в книжных магазинах страны он продается под названием «Их было десять».
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