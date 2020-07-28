Новый фильм Кончаловского вошел в основную программу Венецианского фестиваля
В основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошел фильм Андрея Кончаловского. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление художественного руководителя киносмотра Альберто Барбера. Речь идёт о картине «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой.
Отмечается, что в основу сюжета новой ленты Кончаловского легли реальные события, которые произошли в Новочеркасске в 1962 году. Тогда в городе проходила массовая забастовка рабочих электровозостроительного завода, жестоко подавленная с применением оружия.
Добавим, в российский прокат картина «Дорогие товарищи» выйдет осенью 2020 года.
Ранее стала известна программа 77-го Венецианского кинофестиваля, который состоится, несмотря на пандемию коронавируса. В этом году в основной конкурс вошли такие ленты, как «Страна кочевницы» Хлои Чжао, «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Новый порядок» Мишеля Франко и другие картины.
Возглавит жюри смотра Кейт Бланшетт. Венецианский кинофестиваль пройдёт со 2 по 12 сентября.
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