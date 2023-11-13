Пострадавшие в давке за «Щелкунчика» подготовили жалобу на Большой театр
Москвичи, пострадавшие в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре, направили в Следственный комитет, столичную прокуратуру, Роспотребнадзор, Минкульт и Администрацию президента обращение с просьбой проверить деятельность театра. Об этом сообщает «МК».
Ранее во время продажи билетов на «Щелкунчик» у касс Большого возникла очередь и давка, пострадали два человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Граждане направили жалобу правоохранителям, попросив установить виновных в создании искусственного дефицита билетов, привлечь к ответственности руководство Большого театра за «сокрытие билетов», организацию массовых беспорядков, а также за оказание не соответствующих требованиям безопасности услуг.
«Продажа билетов в живой очереди унижает человеческое достоинство. Это позор для театра и нашей культуры» — говорится в обращении.
Авторы жалобы указали, что 4 и 11 ноября организованная очередь у касс со временем превратилась в хаотичную живую, в очереди появлялись подстрекавшие к беспорядкам провокаторы, а большинство из ожидавших так и не получили браслеты и билеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru