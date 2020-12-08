Организаторы концертов в РФ пожаловались на «необоснованное давление» из-за пандемии

В сообщении указано, что основанием для проверки становятся "некачественные размытые фотографии" в социальных сетях, а концертные площадки подвергаются "незаконным действиям" проверяющих. Ассоциация также отмечает, что в российских концертных залах представители проверяющих органов присутствуют всегда, поэтому дополнительные проверки становятся беспричинными.

В обращении подчеркивается, что организаторам подобных мероприятий угрожают, нередко анонимно, беспричинными проверками для того, чтобы "парализовать работу". Представители ассоциации предложили закрыть отрасль полностью и защитить людей, оставшихся без работы, в противном случае применить "партнерский подход" государства и администрации для создания безопасных и качественных развлекательных мероприятий.





