Организаторы концертов в РФ пожаловались на «необоснованное давление» из-за пандемии
Организаторы концертов пожаловались на необоснованные требования, которые налагают на них контролирующие органы власти, и высказали опасение, что концертная отрасль может быть "парализована" из-за подобных действий. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на обращение российской Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций.
В сообщении указано, что основанием для проверки становятся "некачественные размытые фотографии" в социальных сетях, а концертные площадки подвергаются "незаконным действиям" проверяющих. Ассоциация также отмечает, что в российских концертных залах представители проверяющих органов присутствуют всегда, поэтому дополнительные проверки становятся беспричинными.
В обращении подчеркивается, что организаторам подобных мероприятий угрожают, нередко анонимно, беспричинными проверками для того, чтобы "парализовать работу". Представители ассоциации предложили закрыть отрасль полностью и защитить людей, оставшихся без работы, в противном случае применить "партнерский подход" государства и администрации для создания безопасных и качественных развлекательных мероприятий.
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