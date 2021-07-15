Организаторы концертов хотят ввести режим COVID-free

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций предложила Роспортебнадзору ввести для концертов режим COVID-free, аналогичный применяемому в Москве для общепита, пишет «Коммерсантъ».

На сайте организации размещен текст обращения к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предлагается внести изменения в постановление от 7 июля об ограничительных мерах для массовых мероприятий.

В частности, предлагается допускать на концерты людей, имеющих QR-код, сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или переболевших коронавирусом в течение полугода.

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При этом авторы обращения рассчитывают на снятие ограничений для мероприятий на открытом воздухе и допуск посетителей в ночные клубы после 23:00.

Ранее сообщалось, что представители сразу нескольких московских театров сообщили о планах ввести с нового сезона допуск зрителей по QR-кодам. Большой театр уже объявил о допуске по QR-кодам на ряд спектаклей в конце июля - начале августа.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КоронавирусМузыкаКонцерт
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