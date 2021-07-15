Организаторы концертов хотят ввести режим COVID-free

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций предложила Роспортебнадзору ввести для концертов режим COVID-free, аналогичный применяемому в Москве для общепита, пишет «Коммерсантъ».

На сайте организации размещен текст обращения к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предлагается внести изменения в постановление от 7 июля об ограничительных мерах для массовых мероприятий.

В частности, предлагается допускать на концерты людей, имеющих QR-код, сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или переболевших коронавирусом в течение полугода.