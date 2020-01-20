Названа сотня лучших фильмов XXI века
Список ста лучших фильмов XXI века – по версии журнала Empire – возглавила картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». Вторую строчку престижного рейтинга заняла первая часть трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Замыкает тройку лидеров «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.
Что касается первой десятки, то в неё, в частности, пробились такие ленты, как «Начало», «Социальная сеть», Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».
Ранее НСН писала, что лента «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова завоевала приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке. Награда присуждена картине на фестивале в Палм-Спрингс в США.
Балагов, который не участвовал в церемонии награждения, опубликовал видеообращение, в котором оценил значение премии. К слову, ранее фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» от жюри Каннского кинофестиваля.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде
- СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным
- Вильфанд пообещал москвичам снегопад
- Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции
- Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию