Названа сотня лучших фильмов XXI века

20 января 202018:47

Список ста лучших фильмов XXI века – по версии журнала Empire – возглавила картина Джорджа Миллера «Безумный Макс: Дорога ярости». Вторую строчку престижного рейтинга заняла первая часть трилогии Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Замыкает тройку лидеров «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

Что касается первой десятки, то в неё, в частности, пробились такие ленты, как «Начало», «Социальная сеть», Лабиринт Фавна» и «Трудности перевода».

Названы все финалисты-номинанты на премию «Оскар»

Ранее НСН писала, что лента «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова завоевала приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке. Награда присуждена картине на фестивале в Палм-Спрингс в США.

Балагов, который не участвовал в церемонии награждения, опубликовал видеообращение, в котором оценил значение премии. К слову, ранее фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» от жюри Каннского кинофестиваля.

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ФОТО: pixabay.com
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