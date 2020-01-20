Названа сотня лучших фильмов XXI века

Ранее НСН писала, что лента «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова завоевала приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке. Награда присуждена картине на фестивале в Палм-Спрингс в США.

Балагов, который не участвовал в церемонии награждения, опубликовал видеообращение, в котором оценил значение премии. К слову, ранее фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» от жюри Каннского кинофестиваля.

