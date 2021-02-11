Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу
В основной конкурс Международного Берлинского кинофестиваля вошли пятнадцать картин. Об этом сообщили организаторы смотра. Среди картин, отобранных на фестиваль, работы из Франции, Румынии, Ирана, Германии, Японии, Мексики и Грузии. Организаторы подчеркивают, что «этот конкурс менее богат, но очень плотен по содержанию и стилю».
Из-за ограничений, введённых из-за распространения COVID-19, картины, представленные на смотре, будут показаны онлайн только для профессиональной аудитории - представителей индустрии и прессы, отмечает «Интерфакс».
Берлинский международный кинофестиваль, который традиционно проходит в конце февраля, из-за пандемии будет разбит на два этапа: с 1 по 5 марта – часть фестиваля в онлайн-формате, а с 9 по 20 июня пройдут открытые показы фильмов для широкой публики.
Между тем, ранее стало известно, что картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошла в «короткий» лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм», об этом сообщается на сайте киноакадемии. Заявки на участие в этой категории подали 93 страны.
Ранее лента «Дорогие товарищи!» победила на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей», став главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортер».
Картина Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.
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