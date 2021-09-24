Опубликована первая эфирная песня Земфиры

Запись появилась на YouTube-канале UTV. Аудио смогли найти пользователи соцсетей. По предварительным данным, трек записали в конце 90-х годов, когда не известная исполнительница работала ди-джеем на радиостанции и занималась рекламными роликами.

Ранее Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта, а также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни.

"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего", — заявила певица.

