Сериал «Папины дочки» получит продолжение в 2023 году
Новые серии сериала «Папины дочки» выйдут в эфир в 2023 году, сообщает пресс-служба телеканала СТС.
В сообщении говорится, что съёмки новых эпизодов стартуют в ближайшее время, режиссёрское кресло занял Александр Жигалкин, работавший над сериалом с самого первого сезона, который вышел в 2007 году.
Кто именно из героев вернётся в продолжении создатели сериала не уточнили.
Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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