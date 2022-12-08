Сериал «Папины дочки» получит продолжение в 2023 году

Новые серии сериала «Папины дочки» выйдут в эфир в 2023 году, сообщает пресс-служба телеканала СТС.

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В сообщении говорится, что съёмки новых эпизодов стартуют в ближайшее время, режиссёрское кресло занял Александр Жигалкин, работавший над сериалом с самого первого сезона, который вышел в 2007 году.

Кто именно из героев вернётся в продолжении создатели сериала не уточнили.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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