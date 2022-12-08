Сериал «Папины дочки» получит продолжение в 2023 году

В сообщении говорится, что съёмки новых эпизодов стартуют в ближайшее время, режиссёрское кресло занял Александр Жигалкин, работавший над сериалом с самого первого сезона, который вышел в 2007 году.

Кто именно из героев вернётся в продолжении создатели сериала не уточнили.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

