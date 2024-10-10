Опрос: Число подписок на онлайн-кинотеатры в сентябре выросло почти вдвое

Отмечается, что наибольший рост в сентябре 2024 года показали онлайн-кинотеатры – 98%.



При этом большинство россиян сообщили, что предпочитают экосистемные подписки, включающие музыкальные стриминговые сервисы, кинотеатры и набор других привилегий. Их доля в сентябре 2024 года составила 77%, на онлайн-кинотеатры приходится 21%, на музыкальные сервисы – всего 2%.

Средний чек на подписку на онлайн-сервисы за год не изменился и составил 300 рублей.

В опросе приняли участие две тысячи респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.

Ранее Rutube сообщил, что запускает принципиально новую монетизацию. В свою очередь платформа VK Видео также представила новую программу монетизации – с ней авторы получат до 80% дохода платформы от показа рекламы. Кроме того, видеоплатформа NUUM объявила о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Отмечалось, что он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 года.

