«Опоздал на 30 лет»: Ямбург раскритиковал предложение патриарха Кирилла по урокам архитектуры

«Он [патриарх Кирилл] как-то очень опоздал [с предложением]. Мы этим занимаемся уже лет 30, на специальных уроках «Мировой художественной культуры» все это есть. Он изобретает велосипед. И стили мы изучаем, и особенности православных церквей тоже», - сказал Ямбург.

Глава Русской православной церкви на заседании Патриаршего совета по культуре в Москве отметил, что архитектура и изобразительное искусство являются «отражением души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты». При этом, по его мнению, молодежь лучше знакома с иностранной архитектурой, чем с российской.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Бога. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.

