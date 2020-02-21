«Опоздал на 30 лет»: Ямбург раскритиковал предложение патриарха Кирилла по урокам архитектуры
Заслуженный учитель России в эфире НСН заявил, что школьники уже изучают архитектурные стили, в том числе и церковные.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ввести в российских школах изучение архитектурных стилей. На его взгляд, это необходимо для воспитания эстетического вкуса у детей.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что российские школьники уже изучают основы архитектурных стилей.
«Он [патриарх Кирилл] как-то очень опоздал [с предложением]. Мы этим занимаемся уже лет 30, на специальных уроках «Мировой художественной культуры» все это есть. Он изобретает велосипед. И стили мы изучаем, и особенности православных церквей тоже», - сказал Ямбург.
Глава Русской православной церкви на заседании Патриаршего совета по культуре в Москве отметил, что архитектура и изобразительное искусство являются «отражением души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты». При этом, по его мнению, молодежь лучше знакома с иностранной архитектурой, чем с российской.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание Бога. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.
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