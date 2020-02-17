В Санкт-Петербурге назвали финалистов конкурса «Учитель будущего»
Завершился первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» среди участников из Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Он проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 16 февраля.
В конкурсных испытаниях участвовали 50 команд учителей из семи регионов СЗФО. По итогам полуфинала были определены 12 лучших из них. Теперь им предстоит борьба за победу в финале конкурса «Учитель будущего». В финал прошли 11 команд из Санкт-Петербурга и одна из Гатчины.
Конкурс «Учитель будущего» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. По словам руководителя проекта «Учитель будущего» Андрея Богданцева, одна из ключевых задач конкурса – формирование сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса.
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября.
Ранее сообщалось, что базовый оклад учителей могут повысить с 30% до 70%. С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре. По словам сенатора Валерия Маркова, это потребует дополнительного финфнсирования сферы образования, зато никто уже не сможет «играть» выплатами учителей.
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