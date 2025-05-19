Она также раскрыла главную мысль сериала.

«Спорные моменты во время съемок были, и связаны они все-таки с некой компромиссностью показа тех или иных сцен, связанных с США. У нас не было возможности работать в Соединенных Штатах и снимать какие-то американские локации, а полностью воссоздать Америку в России невозможно. Поэтому мы что-то заказывали через различные маркетплейсы, а что-то и вовсе изготавливали своими руками, например, значки ФБР. Чем-то пришлось пожертвовать, потому что в России нельзя показать все то, что есть в Америке, как и наоборот. Многие зрители фильма отмечают, что США в нашем воплощении получились слишком чистыми. Я видела финальный результат, но не хотела бы высказывать свое мнение, довольна я или нет. Я хотела бы услышать мнение аудитории, потому что главный вопрос в том, смогли ли мы донести мысль. Смогли ли мы показать, что быть добрым хорошо, а быть наивным может быть опасно. В этом главная мысль сериала», - поделилась Бутина.

По сюжету «Тюремного дневника» студентка из России учится в Вашингтоне и живет со своим женихом Уолтером, у которого есть друзья, вхожие в политические круги. Однажды на светском приеме Мария случайно узнает секретную информацию, которая ставит под сомнение все ее прежние убеждения. Ее арестовывают по подозрению в шпионаже и заключают в тюрьму, где она сталкивается со всеми ужасами жизни в заключении, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

