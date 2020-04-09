Более 1,5 млн человек приняли участие в онлайн-проектах ВДНХ
Стартовавшие в конце марта онлайн-программы Выставки достижений народного хозяйства собрали уже более 1,5 миллиона зрителей, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции смотрели не только жители столицы, но и зрители из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Казани, из других стран — Казахстана, Армении, Германии, США.
Большой популярностью на страницах ВДНХ в соцсетях пользуются онлайн-экскурсии и мастер-классы. Самыми просматриваемыми стали видеоэкскурсия по музею ВДНХ, мастер-класс по исторической каллиграфии центра славянской письменности «Слово», экскурсия «Время первых» от центра «Космонавтика и авиация». Также прошла серия кулинарных мастер-классов #РецептыВДНХ и онлайн-программа «Энциклопедия Мирового океана» от «Москвариума».
Как сообщается на сайте мэра Москвы, в ближайшее время онлайн-программа ВДНХ будет продолжаться. Выставка перешла в дистанционный формат работы на фоне отмены массовых мероприятий и закрытия крупнейших столичных парков в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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