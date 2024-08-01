«Две мамы и два Бутусова»: Звезда фильма «Питер FM» о попсе и новом сериале

1

Звезда фильма «Питер FM», актриса Екатерина Федулова в интервью НСН рассказала о сериале «Она такая классная», премьера которого состоялась 1 августа, а также поделилась своими музыкальным предпочтениями.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты первых августовских выходных.

***

В их числе выступления Гарика Сукачева в Светлогорске, «Кипелова» в Барнауле, «Эпидемии» - в Новосибирске и «Нейромонаха Феофана» в подмосковном Переславле-Залесском.

Московских фанатов порадуют Найк Борзов, «Ундервуд» и американская инди-группа Brazzaville, ну а в Питере даст джазу «Лютый бэнд» Анастасии Лютовой.

Екатерина Федулова призналась НСН, что выросла на песнях Вячеслава Бутусова (на фото) и «Кино».

«Я вообще не попсовик. У меня с попсой, во всяком случае с современной, вообще какие-то очень сложные отношения - "не могу". Я, скорее, слушаю джаз. Если в машине, это обязательно "Радио Jazz". Рок-н-ролл, рок и какие-то современные вещи я стараюсь узнавать, потому что у меня сын-подросток и надо быть в теме. На Бутусове я выросла, группа "Кино", - все это мне близко. Еще я очень люблю саундтреки из мюзиклов и из мультсериалов делаю себе плейлист. "Оппенгеймер" я еще не посмотрела, а песня Кена из фильма "Барби" - она хорошая, вот такая попса мне нравится», – сказала Федулова.

Актриса также отметила, что ей запомнилась «звучавшая из каждого утюга» песня группы АИГЕЛ «Пыяла» из «Слова пацана», хотя сам сериал она не смотрела.

