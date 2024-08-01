«Две мамы и два Бутусова»: Звезда фильма «Питер FM» о попсе и новом сериале
Екатерина Федулова сказала в эфире НСН, что выросла на песнях Вячеслава Бутусова, рекомендовала спектакли Юрия Бутусова и сравнила роль мамы героя Льва Зулькарнаева с картиной Тодоровского.
Музыка: Лютый джаз и «Кино» с Бутусовым
Звезда фильма «Питер FM», актриса Екатерина Федулова в интервью НСН рассказала о сериале «Она такая классная», премьера которого состоялась 1 августа, а также поделилась своими музыкальным предпочтениями.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты первых августовских выходных.
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В их числе выступления Гарика Сукачева в Светлогорске, «Кипелова» в Барнауле, «Эпидемии» - в Новосибирске и «Нейромонаха Феофана» в подмосковном Переславле-Залесском.
Московских фанатов порадуют Найк Борзов, «Ундервуд» и американская инди-группа Brazzaville, ну а в Питере даст джазу «Лютый бэнд» Анастасии Лютовой.
Екатерина Федулова призналась НСН, что выросла на песнях Вячеслава Бутусова (на фото) и «Кино».
«Я вообще не попсовик. У меня с попсой, во всяком случае с современной, вообще какие-то очень сложные отношения - "не могу". Я, скорее, слушаю джаз. Если в машине, это обязательно "Радио Jazz". Рок-н-ролл, рок и какие-то современные вещи я стараюсь узнавать, потому что у меня сын-подросток и надо быть в теме. На Бутусове я выросла, группа "Кино", - все это мне близко. Еще я очень люблю саундтреки из мюзиклов и из мультсериалов делаю себе плейлист. "Оппенгеймер" я еще не посмотрела, а песня Кена из фильма "Барби" - она хорошая, вот такая попса мне нравится», – сказала Федулова.
Актриса также отметила, что ей запомнилась «звучавшая из каждого утюга» песня группы АИГЕЛ «Пыяла» из «Слова пацана», хотя сам сериал она не смотрела.
Театр: «Эйнштейн» и театральный Бутусов
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Эйнштейн и Маргарита» в Театре Эстрады, «Тёща с сюрпризом» в Театре Комедии и «Лебединое озеро» в РАМТе.
Театралы Петербурга идут на «Мандельштама», в Калининграде активно скупали билеты на «Мужчину нарасхват» с Ольгой Бузовой, а в Екатеринбурге – на «Шарлотку для гиен».
Екатерина Федулова рассказала НСН, что осенью выйдут два спектакля с ее участием и рекомендовала работы режиссера Юрия Бутусова (на фото).
«Мы должны осенью выпустить два спектакля, один антрепризный, другой малой формы, фестивальной. На спектакли хожу к друзьям, в основном. Стараюсь не пропускать постановки любимых режиссеров. Из последнего, что на меня произвело сильное впечатление, это "Сын" Бутусова в РАМТе», - отметила актриса.
Кино: Две мамы и «Тополиный пух»
Новый киноуикенд стартует России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Гошей Куценко, и фильм о рок-звезде «Телец» с Меган Фокс.
Ну а Екатерина Федулова рассказала НСН о сериале «Она такая классная», который вышел на KION 1 августа. В нем она сыграла мать героя Льва Зулькарнаева, известного по сериалу «Слово пацана».
«"Слово пацана" вышло во время съемок сериала, так что Лёва стал мегапопулярным буквально на глазах у всей съемочной группы. Мне понравился сценарий, главный герой – это ребенок с РАС и мне, конечно, была интересна роль мамы, потому что она была написана без клише страдающей женщины. Это мать-одиночка, которая находится с ребенком 24 на 7, и больше в ее жизни ничего нет. Она пытается его оградить от общества, от сверстников и всех остальных Я смогла там выразить в полной мере свою родительскую тревожность, прямо себя отпустить», - отметила Федулова.
Она сравнила роли мам в новом сериале и в картине «Гипноз» Валерия Тодоровского.
«В последнее время я перешла на роль мам. Сейчас выйдет эта роль, до этого была в фильме Валерия Тодоровского "Гипноз". Там с мальчиком была проблема, что он страдал лунатизмом, но чуть-чуть другая история мамы. Там есть ее обеспокоенность, но в то же время она более свободная и не зацикленная на детях. Если в этом фильме она зациклена на своем ребенке, то там наоборот: сама более свободна и дает больше свободы детям», - отметила актриса.
Федулова также рассказала о съемках в фильме «Питер FM», за который она получила премию MTV («Лучшая женская роль») в 2007 году.
«Это была первая моя картина в главной роли, полнометражный фильм, я даже из-за съемок не успела получить диплом. Я уехала на съемки, а диплом получали за меня мои однокурсники. Там у нас было очень много дебютов – и режиссер Оксана Бычкова, и оператор Иван Гудков. У нас была очень веселая молодая команда, это было весело, легко, со многими мы до сих пор дружим. Мы не ожидали, что кино так выстрелит, я была совершенно к этому не готова и даже немного этого испугалась – ажиотажа, некой узнаваемости. Я в какой-то момент поняла, что теряю свою частную жизнь», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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