Онлайн-кинотеатр Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Asti

Проект «Путь Феникса» включает документальный фильм о певице, который вышел в конце октября. Также в него вошёл фильм-концерт, премьера которого планировалась на 5 января 2024 года. Теперь же вместо даты стоит неопределённое «Скоро».

Источники Telegram-канала Baza не исключают, что после участия певицы в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой фильм могут полностью отменить.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анна Asti может лишиться гражданства России, в отношении неё уже начата проверка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

