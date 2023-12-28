Онлайн-кинотеатр Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Asti

Онлайн-кинотеатр Kion на неопределённое время перенёс премьеру фильма-концерта Анны Asti (Анна Дзюба).

Анна Asti лишилась новогоднего концерта в «Барвиха Luxury Village»

Проект «Путь Феникса» включает документальный фильм о певице, который вышел в конце октября. Также в него вошёл фильм-концерт, премьера которого планировалась на 5 января 2024 года. Теперь же вместо даты стоит неопределённое «Скоро».

Источники Telegram-канала Baza не исключают, что после участия певицы в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой фильм могут полностью отменить.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анна Asti может лишиться гражданства России, в отношении неё уже начата проверка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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