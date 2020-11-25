Онлайн-кинотеатр ivi собирается продавать акции на американской бирже NASDAQ
Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd, головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi, подала заявку на регистрацию первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
В пресс-службе онлайн-кинотеатра эти данные не комментируют.
По данным издания, ivi намерен разместить американские депозитарные акции головной ivi.ru Media Ltd на американской бирже NASDAQ. Произойти это может в начале 2021 года.
По данным экспертов, видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, их рост усилила пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, в том числе закрытие кинотеатров.
Режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов ранее в интервью RT рассказал о будущем кинематографа, объяснил, почему киноязык скринлайфа обязательно займёт своё место в культуре, а вертикальный формат съёмки позволит показывать ленты как можно большему числу людей.
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