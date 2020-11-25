Онлайн-кинотеатр ivi собирается продавать акции на американской бирже NASDAQ

Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd, головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi, подала заявку на регистрацию первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра эти данные не комментируют.