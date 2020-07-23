Названы главные спонсоры пиратских онлайн-трансляций

Основными бенефициарами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратских спортивных трансляций выступают бкумекерские конторы и нелегальные казино. Об этом заявили эксперты компании Group-IB, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в материале, новым источником дохода для «пиратов» стали спортивные трансляции, где размещают рекламу букмекеры Bwin, Orca88, Parimatch, 1xBet и другие. В числе лидеров рынка нелегальных казино - Welcome Partners и Lucky Partners, причём владельцы онлайн-казино находятся на Украине, утверждают в Group-IB.

По подсчётам экспертов, в 2019 году российский рынок видеопиратства потерял в доходах из-за закрытия крупнейших видеобалансеров – базы, где размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для публикации на другом сайте. В 2020 году этот рынок возвращается к прежним показателям благодаря появлению видеобалансеров второй войны.

