«Дон Кихот» и «Курьер»: Режиссер Чащин посоветовал, что посмотреть в театре весной
Спектакль Владимира Панкова «Курьер» по повести Шахназарова покажет зрителям многое из того, что не вошло во всем известный фильм, заявил в пресс-центре НСН Данил Чащин.
Режиссер Данил Чащин в пресс-центре НСН рассказал, что один из его любимых театральных режиссеров – это Антон Федоров, и посоветовал зрителям прийти на его спектакль «Дон Кихот» в Театре Наций 27-28 февраля.
«Один из моих любимых режиссеров – Антон Федоров. Я слежу за тем, что он выпускает, какие премьеры. В этом сезоне в Театре Наций 27-28 февраля ожидается премьера спектакля «Дон Кихот» по Сервантесу, мне очень это интересно. Антон – уникальный режиссер. У него много этюдов, импровизаций, это смешно и в то же время трагично. Еще один режиссер, которого я очень люблю, это Петр Шерешевский. Он готовит сейчас премьеру «Торговцы резиной» и пройдет она 10-11 марта в Московском Театре Юного Зрителя. Там сыграют Полина Кутепова, Игорь Верник и Виталий Коваленко. Еще порекомендую спектакль Владимира Панкова по повести Карена Шахназарова «Курьер». В спектакле поднимается очень много тем, которых не было в фильме», - рассказал он.
Ранее стало известно, что Московский Драматический театр имени Н.В. Гоголя с 17 по 21 марта станет местом проведения фестиваля «Первый план», на котором свои лучшие постановки представят ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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