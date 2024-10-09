«Она как машина!»: Галустян рассказал о работе с Бузовой
9 октября 202412:08
Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян рассказал о работе с певицей Ольгой Бузовой на реалити-шоу «Звезды в джунглях».
По его словам, Бузова - большой профессионал. Галустян рассказал «Газете.Ru», что певица вставала каждый съемочный день на два часа раньше, чтобы собраться.
Галустян восхитился распорядком и дисциплиной Бузовой и назвал ее идеальным партнером по площадке.
Ранее Бузова одержала победу в шоу-забеге в рамках Недели легкой атлетики в Москве, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru