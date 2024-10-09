«Она как машина!»: Галустян рассказал о работе с Бузовой

По его словам, Бузова - большой профессионал. Галустян рассказал «Газете.Ru», что певица вставала каждый съемочный день на два часа раньше, чтобы собраться.

Галустян восхитился распорядком и дисциплиной Бузовой и назвал ее идеальным партнером по площадке.

Ранее Бузова одержала победу в шоу-забеге в рамках Недели легкой атлетики в Москве, напоминает RT.

