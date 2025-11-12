«Она говорила правду»: Намин заявил, что Гурченко было трудно жить в обществе
Народная артистка СССР Людмила Гурченко «была человеком редкой искренности и душевной чистоты». Об этом «Газете.Ru» заявил близкий друг актрисы музыкант Стас Намин.
По его словам, Гурченко была «очень благородным и честным человеком», говорившим «правду всем и всегда», из-за чего ей было трудно жить в обществе.
«Это мало кто любит. Она была настоящая, а настоящих людей вообще очень мало встретишь в жизни», - подчеркнул музыкант.
Ранее супруг Гурченко, продюсер Сергей Сенин заявил «Радиоточке НСН», что любимыми ролями актрисы были работы в фильмах «Любовь и голуби» и «Послушай, Феллини!».
