«У меня в Петербурге!»: Сокуров встречался с Гаспаром Ноэ накануне его визита в Москву

Ноэ прилетел в Россию не с политическими декларациями, а чтобы узнать, можно ли его фильмы показывать в России, объяснил в эфире НСН Александр Сокуров.

Знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН сообщил, что несколько дней назад встречался в Санкт-Петербурге с французским коллегой Гаспаром Ноэ, и назвал цель его визита в Россию.

В минувшие выходные режиссера фильма «Необратимость» Гаспара Ноэ заметили в ночных клубах Москвы. Медиаменеджер Кристина Потупчик сообщила в соцсетях, что «у нас» на 5 августа запланирован «культурный вечер» с Ноэ.

Режиссер «Необратимости» Гаспар Ноэ прибыл на вечеринку в Москве
«Уважаемый Гаспар был недавно здесь у меня, и мы с ним несколько часов проговорили в Петербурге. Это было буквально в конце прошлой недели. Если он приезжает сюда, то знает, что делает, он взрослый и очень известный человек. Он же сюда приезжает не с политическими декларациями, Ноэ хотел, чтобы в России его фильмы тоже смотрели. Этого хочет каждый режиссер. Я тоже хочу, чтобы мои фильмы смотрели, а не запрещали. Он приехал для того, чтобы узнать, можно ли его фильмы показывать в России – где, как и с чьей помощью. Это нормальная ситуация», - сказал Сокуров.

По его мнению, Ноэ не боится осуждения во Франции и других странах за визит в Россию.

«Одно дело – частная встреча со мной, а другое дело – в Москве в публичных местах. Раз он так открыто ведет себя и появляется в публичных местах, значит не боится. А чего ему бояться? В России его просто обожают и любят. Он приехал туда, где нужен», - заключил собеседник НСН.

По данными СМИ, Ноэ побывал в Москве в выходные в клубах «Симач в Недальнем» и «Arma 17» (бывший «Мутабор»).

В конце июня Москву посетил американский рэпер Канье Уэст. Визит эпатажного музыканта состоялся на фоне слухов о его возможном концерте в российской столице. При этом, согласно официальной версии, Уэст прилетал на 40-летние главного дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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