«У меня в Петербурге!»: Сокуров встречался с Гаспаром Ноэ накануне его визита в Москву

Знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН сообщил, что несколько дней назад встречался в Санкт-Петербурге с французским коллегой Гаспаром Ноэ, и назвал цель его визита в Россию.

В минувшие выходные режиссера фильма «Необратимость» Гаспара Ноэ заметили в ночных клубах Москвы. Медиаменеджер Кристина Потупчик сообщила в соцсетях, что «у нас» на 5 августа запланирован «культурный вечер» с Ноэ.