«От Бродвея до Урганта»: Режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» о секретах успеха
Михаил Миронов рассказал в эфире НСН, как в его жизнь вошли группа «Секрет» и русский рок, объяснил действие «бродвейской схемы» и похвалил Ивана Урганта с «Мастером и Маргаритой».
Музыка: кассеты 1990-х и секреты «Секрета»
Режиссёр мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» и телепрограммы «Вечерний Ургант» Михаил Миронов в интервью НСН рассказал о своем отношении к русскому року и раскрыл «бродвейские секреты», а также выступил в качестве культурного гида. Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных культурных событиях выходных.
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В их числе московские концерты групп «Пневмослон» (6 апреля, «VK Stadium»), «Монгол Шуудан» (5 апреля, «Урбан), «Sмех» (6 апреля, «Base») и «Тринадцать карат» (5 апреля, «Base»). «Чайф» отметит 30-летие «Оранжевого настроения» в Питере, Nagart даст два концерта в двух столицах в связи с пятилетием альбома «Секреты оборотня». Вячеслав Бутусов выступит в Нижнем Новгороде, «ПилОт» - в Рязани и Самаре, а «Ария» - в Кирове, Перми и Екатеринбурге.
Михаил Миронов признался НСН, что начинал слушать рок-музыку на кассетах в 1990-е.
«В отношении к русскому року у меня не было шансов: я родился в 1980-е, жил в этой стране. В 1990-е из тех, кого я слушал на кассетах, это группа "Чиж", "Король и шут», "Мумий Тролль", Земфира (признана в РФ иноагентом – прим. НСН), наши локальные новосибирские команды, «Коридор» и много-много другого. Можно ли сделать рок-мюзикл на материале еще каких-то рок-команд? Кончено, можно. При этом есть продюсерское мнение, что людям приятно ходить на "старые песни о главном". К каждому музыканту нужен свой подход, и мир, в котором живут герои группы "Секрет", не подходит для героев группы "Алиса", хотя они все так или иначе жили в Ленинграде 1980-х годов», - отметил режиссер.
Он также рассказал о своем отношении к группе «Секрет», музыка которой легла в основу мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».
«Группа "Секрет" - я ее знаю и люблю. Это мое первое воспоминание, то, что я помню, будучи ребенком. Я сижу у телевизора, там идет "Музыкальный ринг" и Максим Леонидов поет песню "Привет". Тогда я не знал, что это Максим Леонидов (на фото) и "Музыкальный ринг", там был очень блестящий верх, квадрат висел, очень красивая музыка, этот проигрыш, который в начале песни, - до сих пор, когда его слышу, у меня ни с чем не сравнимое ощущение. Дальше я помню чуть больше – пионерский лагерь, в котором была какая-то творческая самодеятельность. Я был там каждый сезон и там всегда включали фонограмму "Сара Барабу", танцевала девушка, а с ней какая-то ростовая поролоновая корова. Если кто-то не знает песни "Сара Барабу", для меня это очень странное явление. Когда Леонидов ушел, я помню, что слушал много его альбомов и вообще, на мой вкус, он один из самых талантливых и профессиональных музыкантов страны. При этом заглавная песня нашего мюзикла написана, когда Леонидова не было в группе, она появилась в моей жизни, когда я заканчивал школу и появились те самые яркие влюбленности. Я прямо помню конкретную девушку, о которой я думаю в связи с песней "Ничего не бойся, я с тобой". Когда мы сочиняли этот спектакль, для меня было важно, чтобы в него вошли именно песни группы "Секрет", поэтому прекрасная, популярнейшая песня «То ли девочка, то ли видение» упоминается, но не поется, а идет небольшой линией», - отметил Миронов.
Театр: Бродвейская схема и «дом» Хабенского
Как сообщили НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Маяковский» в «Ленкоме», «Чайка 73458» в Театре на Таганке и мюзикл «Мамма Мимо» в МДМ.
Театралы Петербурга идут на «Спящую красавицу» в Мариинку и кукольную интерпретацию «Божественной комедии» Данте, в Волгограде активно скупают билеты на «Прощание с бумагой» Евгения Гришковца, а в Курске на «Мастера и Маргариту».
Эксперты, опрошенные НСН, ранее называли мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» уникальным проектом, с которым по успешности не сравнится сегодня ни один российский мюзикл. На днях он победил сразу в двух номинациях Национальной премии «Событие года». Михаил Миронов рассказал НСН о «бродвейской схеме», по которой сделан этот мюзикл.
«Что такое бродвейская схема? Это мюзиклы ежедневного проката. В нашем прекрасном театральном городе такой спектакль единственный, который идет каждый день, понедельник выходной. У нас в театральной столице есть точки притяжения, репертуарные театры. Там своя труппа, каждый день меняются названия, разбираются декорации, ставятся новые. Люди ходят на режиссеров, на артистов, но не ходят конкретно в какой-то театр: в МХТ, "Современник" или еще 80 театров в этом городе. В Америке, на Бродвее, в честь которого названа так называемая схема, стоят отдельные частные театры, в стенах которых появляется какое-то название. Это может быть "Cats", "Призрак оперы" и дальше, если случается чудо, спектакль может жить десятилетиями, играться каждый день, и люди, приезжая в Нью-Йорк, мечтают попасть на "Призрак оперы", более современный "Гамильтон" или что-то еще. В нашей стране все устроено по-другому, и вот сейчас на фоне зрительской любви к нашему спектаклю многие задумываются о том, чтобы не только в МДМ шли такие спектакли, но и где-то еще. Желаю всем удачи на этом нелегком поприще», - сказал Миронов.
Он также назвал МХТ имени Чехова своим домом, рассказал о сотрудничестве с Константином Хабенским и посоветовал интересные спектакли.
«Московский художественный театр – это мой дом. После окончания школы-студии я был принят туда артистом, достаточно быстро стал работать ассистентом режиссера, потом режиссером, потом наши профессиональные отношения прервались. Но сейчас Константин Хабенский, с которым мы когда-то выходили на одну сцену, худрук театра, любимый мой человек и прекрасный профессионал, он меня приглашает. Я сделал для МХТ несколько спецпроектов, это такие рождественские концерты, музыкальное действо, когда артисты труппы поют различные песни. Последнее, что я смотрел, в МХТ "Сирано де Бержерак", я был буквально неделю назад, это прекрасный и волшебный спектакль. В Театре Пушкина это "Зойкина квартира", у Евгения Писарева в Театре Наций идет потрясающее "Кабаре", огромное количество прекрасных спектаклей. Счастье находиться в Москве, жить здесь или быть проездом, потому что это один из самых театральных городов мира. Рекомендую также мюзиклы "За столиками", "День Влюбленных", "Первое свидание", премьеру последнего сезона "Мамма Мимо" в театре "Маска" рядом с нами. При этом есть люди, которые ходили "Ничего не бойся, я с тобой" целых 10 раз», - подчеркнул Миронов.
Кино: Ургант, Миранда и золото Софьи
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Конкуренцию «Летучему кораблю» попытается составить приключенческий фильм с Марком Уолбергом «Артур, ты король», а также российский вестерн Андрея Богатырева «Золото Умальты» с участием Софьи Эрнст (на фото), Павла Деревянко и Алексея Шевченкова.
Михаил Миронов рассказал о работе с Иваном Ургантом и «интересном переплетении».
«Иван Ургант и его команда – это лучшее, что происходило, происходит и, надеюсь, будет происходить в моей жизни. Я уверен, что Ваня как актер украсил бы любой мюзикл и драму, и балет абсолютно точно. По поводу его музыкальных альтер эго, Гриши Урганта, - я большой поклонник. И, кстати, по поводу пересечения всех вещей мало кто знает, что они приятельствовали с Максимом Леонидовым, дружили во времена их жизни в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Я слышал об этом, еще не будучи знакомым ни с одним, ни с другим, проживая в городе Новосибирске. Я слушал один из альбомов Максима Леонидова, там есть ремикс на песню "Не дай ему уйти", который записал Иван Ургант. Так что все переплетено», – раскрыл секрет режиссер.
Он назвал прекрасным фильм Михаил Локшина «Мастер и Маргарита», а также рассказал о любимых кино-мюзиклах и сериалах.
«"Мастер и Маргарита" - абсолютно прекрасная работа, мне было очень гордо за наше кино: и Цыганов там прекрасен, и Снигирь, и решение само классное, идеальный формат для большого экрана. Я был доволен, что это российское кино, мне очень понравилось. Жанр кино-мюзикла я люблю, смотрю много и по работе, и у меня свои есть любимцы. Это Мануэль Миранда, он автор музыки и песен к огромному количеству мультфильмов, и "Энканто", и "Мулана". Как правило, в Америке это сначала театральные постановки, тем самые бродвейские, которые потом переходят в жанр кино. Есть исключения в виде "Ла-Ла Ленда", а у Миранды прекрасный киномюзикл, который я люблю, это «На высоте мечты». Еще одна из моих слабостей это Тим Минчин, у которого есть спектакли "День сурка", "Матильда", к счастью, у него есть киноадаптация - Netflix снял «Матильду». Крайне рекомендую, очень люблю этот жанр и этих людей. Из того, что меня в последнее время тронуло, отмечу сериал "Удивительная миссис Мейзел". На мой вкус, это один из самых совершенных и прекрасных сериалов, которые сейчас существуют, там, кстати, опять про вечернее шоу. Российские сериалы сейчас тоже на подъеме, их огромное количество, сейчас золотой век расцвета платформенных сериалов», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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