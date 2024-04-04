«От Бродвея до Урганта»: Режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» о секретах успеха

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Режиссёр мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» и телепрограммы «Вечерний Ургант» Михаил Миронов в интервью НСН рассказал о своем отношении к русскому року и раскрыл «бродвейские секреты», а также выступил в качестве культурного гида. Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных культурных событиях выходных.

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В их числе московские концерты групп «Пневмослон» (6 апреля, «VK Stadium»), «Монгол Шуудан» (5 апреля, «Урбан), «Sмех» (6 апреля, «Base») и «Тринадцать карат» (5 апреля, «Base»). «Чайф» отметит 30-летие «Оранжевого настроения» в Питере, Nagart даст два концерта в двух столицах в связи с пятилетием альбома «Секреты оборотня». Вячеслав Бутусов выступит в Нижнем Новгороде, «ПилОт» - в Рязани и Самаре, а «Ария» - в Кирове, Перми и Екатеринбурге.

Михаил Миронов признался НСН, что начинал слушать рок-музыку на кассетах в 1990-е.

«В отношении к русскому року у меня не было шансов: я родился в 1980-е, жил в этой стране. В 1990-е из тех, кого я слушал на кассетах, это группа "Чиж", "Король и шут», "Мумий Тролль", Земфира (признана в РФ иноагентом – прим. НСН), наши локальные новосибирские команды, «Коридор» и много-много другого. Можно ли сделать рок-мюзикл на материале еще каких-то рок-команд? Кончено, можно. При этом есть продюсерское мнение, что людям приятно ходить на "старые песни о главном". К каждому музыканту нужен свой подход, и мир, в котором живут герои группы "Секрет", не подходит для героев группы "Алиса", хотя они все так или иначе жили в Ленинграде 1980-х годов», - отметил режиссер.

Он также рассказал о своем отношении к группе «Секрет», музыка которой легла в основу мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

«Группа "Секрет" - я ее знаю и люблю. Это мое первое воспоминание, то, что я помню, будучи ребенком. Я сижу у телевизора, там идет "Музыкальный ринг" и Максим Леонидов поет песню "Привет". Тогда я не знал, что это Максим Леонидов (на фото) и "Музыкальный ринг", там был очень блестящий верх, квадрат висел, очень красивая музыка, этот проигрыш, который в начале песни, - до сих пор, когда его слышу, у меня ни с чем не сравнимое ощущение. Дальше я помню чуть больше – пионерский лагерь, в котором была какая-то творческая самодеятельность. Я был там каждый сезон и там всегда включали фонограмму "Сара Барабу", танцевала девушка, а с ней какая-то ростовая поролоновая корова. Если кто-то не знает песни "Сара Барабу", для меня это очень странное явление. Когда Леонидов ушел, я помню, что слушал много его альбомов и вообще, на мой вкус, он один из самых талантливых и профессиональных музыкантов страны. При этом заглавная песня нашего мюзикла написана, когда Леонидова не было в группе, она появилась в моей жизни, когда я заканчивал школу и появились те самые яркие влюбленности. Я прямо помню конкретную девушку, о которой я думаю в связи с песней "Ничего не бойся, я с тобой". Когда мы сочиняли этот спектакль, для меня было важно, чтобы в него вошли именно песни группы "Секрет", поэтому прекрасная, популярнейшая песня «То ли девочка, то ли видение» упоминается, но не поется, а идет небольшой линией», - отметил Миронов.





