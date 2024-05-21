Олимпийская чемпионка Мамун заявила о желании сняться в супергеройском кино

Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года и семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун заявила, что хотела бы сыграть в супергеройском кино.

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«Я всю жизнь вырабатывала в себе стержень. А насчет суперспособностей — хотелось бы иметь все и сразу», — сказала Мамун в беседе с «Газетой.Ru».

Олимпийская чемпионка также заявила, что ей очень понравился новый фильм «Майор Гром: Игра».

Ранее основатель издательства Bubble Comics Артем Габрелянов, являющийся также продюсером и сценаристом фильма «Майор Гром: Игра», в интервью НСН рассказал о саундтреке и звездах супергеройской картины. Он также пообещал, что исполнитель главной роли Тихон Жизневский будет «вечным» Майором Громом.

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ФОТО: Артем Геодакян / ТАСС
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