Олег Газманов назвал фейком «свой» комментарий об участниках «голой» вечеринки

Народный артист РФ, певец и автор песен Олег Газманов заявил, что никакого комментария по поводу «голой» вечеринки телеведущей Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» он не давал, сообщает «МК».

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По его словам, неизвестные распространили в соцсетях фейковый комментарий от его имени по «голой» вечеринке. В нём певец якобы говорит, что зауважал участников мероприятия в «Мутаборе» после искупления ими вины.

Газманов подчеркнул, что его позиция осталась прежней: подобные вечеринки недопустимы, прежде всего, по морально-этическим соображениям.

Ранее в МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ольга Махалова
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