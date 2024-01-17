Олег Газманов назвал фейком «свой» комментарий об участниках «голой» вечеринки

По его словам, неизвестные распространили в соцсетях фейковый комментарий от его имени по «голой» вечеринке. В нём певец якобы говорит, что зауважал участников мероприятия в «Мутаборе» после искупления ими вины.

Газманов подчеркнул, что его позиция осталась прежней: подобные вечеринки недопустимы, прежде всего, по морально-этическим соображениям.

Ранее в МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

