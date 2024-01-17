Олег Газманов назвал фейком «свой» комментарий об участниках «голой» вечеринки
Народный артист РФ, певец и автор песен Олег Газманов заявил, что никакого комментария по поводу «голой» вечеринки телеведущей Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» он не давал, сообщает «МК».
По его словам, неизвестные распространили в соцсетях фейковый комментарий от его имени по «голой» вечеринке. В нём певец якобы говорит, что зауважал участников мероприятия в «Мутаборе» после искупления ими вины.
Газманов подчеркнул, что его позиция осталась прежней: подобные вечеринки недопустимы, прежде всего, по морально-этическим соображениям.
Ранее в МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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