ОК: Актриса Иванова не хотела работать с Германикой из-за слухов об издевательствах
Снявшаяся в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» актриса Светлана Иванова рассказала, что не хотела работать с этим режиссером из-за слухов об издевательствах над артистами. Об этом сообщает журнал «ОК!».
По ее словам, она узнала об этом от других актеров, когда ее пригласили на пробы в сериал «Краткий курс счастливой жизни». Иванова отметила, что «испугалась» услышанного и решила не идти на пробы, о чем позже пожалела.
При этом актриса отметила, что еще до съемок в новом сериале Германики изменила свое мнение о ней.
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