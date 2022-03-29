ОК: Актриса Иванова не хотела работать с Германикой из-за слухов об издевательствах

Снявшаяся в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» актриса Светлана Иванова рассказала, что не хотела работать с этим режиссером из-за слухов об издевательствах над артистами. Об этом сообщает журнал «ОК!».

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По ее словам, она узнала об этом от других актеров, когда ее пригласили на пробы в сериал «Краткий курс счастливой жизни». Иванова отметила, что «испугалась» услышанного и решила не идти на пробы, о чем позже пожалела.

При этом актриса отметила, что еще до съемок в новом сериале Германики изменила свое мнение о ней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураКиноРежиссерАктриса
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