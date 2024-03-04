Орбакайте выступит на концерте 7 марта в Кремлевском дворце

Певица Кристина Орбакайте выйдет на сцену в рамках концерта «Будьте счастливы всегда!», который состоится 7 марта в Государственном Кремлевском дворце. Это подтвердили ТАСС в администрации культурного учреждения.

Правда на сайте Кремлёвского дворца имя Заслуженной артистки РФ не значится. Ранее стало известно об отмене концерта дочери Аллы Пугачёвой во Владивостоке, который был запланирован на 19 марта. Мэр города Константин Шестаков заявил, что против выступления Орбакайте выступили общественники.

В начале февраля концерты Орбакайте были отменены в Красноярске и Иркутске. В воскресенье, 3 марта певица дала концерт в Санкт-Петербурге. Это выступление ознаменовалось падением артистки на сцене из-за длинного платья. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в итоге она попросила танцоров снять с неё этот сценический наряд.

