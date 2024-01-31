Охлобыстин заявил, что общество простит участников «голой вечеринки»

По его словам, это связано с тем, что в России живёт «очень добрый народ».

«У нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что всё равно жалко», - заключил Охлобыстин.

Ранее народная артистка РФ Надежда Бабкина заявила, что её не звали на «голую вечеринку» Ивлеевой, однако она никогда не пошла бы на подобное мероприятие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

