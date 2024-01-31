Охлобыстин заявил, что общество простит участников «голой вечеринки»
31 января 202414:57
Актёр Иван Охлобыстин заявил, что россияне в итоге простят участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что в России живёт «очень добрый народ».
«У нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что всё равно жалко», - заключил Охлобыстин.
Ранее народная артистка РФ Надежда Бабкина заявила, что её не звали на «голую вечеринку» Ивлеевой, однако она никогда не пошла бы на подобное мероприятие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru