Бородин заявил, что Киркорова не простили за «голую вечеринку» после поездки в ДНР
У российских военных «будут вопросы» к тем, кто принял решение вернуть Киркорова в эфиры телеканалов, отметил глава ФПБК Виталий Бородин.
Народный артист РФ Филипп Киркоров не «отчистился» после поездки в Донецкую народную республику, его не простили за «голую вечеринку», как и певца Диму Билана, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с НСН.
Ранее Филипп Киркоров выступил на «Золотом граммофоне» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, исполнив посвященную Северной столице песню. До этого Киркорова удаляли с афиш мероприятия на фоне скандала с его участием в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, Киркоров также появился в телеэфире НТВ на шоу «Маска», где он является председателем жюри. Все это произошло после того, как Киркоров съездил на Донбасс.
«В зоне спецоперации его никто не ждет, я общаюсь с командирами. Вчера мне звонил командир, который в Авдеевке находится, он говорит: «Здесь его видеть никто не хочет, никто его тут не переваривает». Такие, как Киркоровы, Ивлеевы, Биланы… Думали, что они там отчистятся. Думали, что зона спецоперации – это церковь, которая может все простить. Нет. Никто их не простил, никто их там видеть не хочет. Это люди, которые дискредитировали сами себя», – сказал Бородин.
По его мнению, у российских граждан и военных «будут вопросы» к тем, кто принял решение вернуть Киркорова в эфиры телеканалов.
«Люди его не отменяли. Они как считали, что он пропагандирует в нашей стране ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и его нужно убирать с эфиров, так и считают. Сегодня мы видим его в «Золотом граммофоне». Кто наверху принял решение и руководители НТВ его позвали в программу «Маска», в «Золотой граммофон»… К ним, наверное, будут вопросы от ребят, которые придут, когда закончится спецоперация. Будут задавать вопросы, почему они это допустили и зачем сделали», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее, в середине февраля, Филипп Киркоров побывал в одном из детских центров и в больнице в ДНР. Там он выступил с импровизированным концертом и пообщался с военными, которые восстанавливаются после ранений. Народный артист в ходе выступления перед военнослужащими в больнице Горловки заявил, что оплатит трем раненым бойцам протезы. Певец Дима Билан также приезжал на Донбасс, чтобы поддержать жителей ДНР и участников спецоперации на Украине.
«Голая вечеринка» прошла в декабре 2023 года и вызвала широкий общественный резонанс. Мероприятия знаменитостей, поучаствовавших в ней, начали отменять. Столичные суды регистрируют многомиллиардные иски к Ивлеевой от «морально пострадавших» граждан России. Многие из присутствовавших на мероприятии записали видео с извинениями, а теперь стали регулярно наведываться на новые территории РФ с гумпомощью и концертами. Сама Ивлеева на сегодняшний день соцсети практически не ведет, передает «Радиоточка НСН».
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