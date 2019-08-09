«Однажды… в Голливуде» побил рекорд по сборам в первый день проката в РФ и СНГ
Кинолента Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» побила рекорд среди фильмов режиссера по сборам в первый день проката в России и СНГ. Продажи билетов за 8 августа принесли 125 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокатчика фильма в РФ Sony Pictures Releasing Russia.
Тарантино лично приехал в Россию, чтобы презентовать свой фильм. По словам самого режиссера, «Однажды… в Голливуде» станет для него предпоследним. Тарантино также рассказал, как снимет заключительный в своей карьере фильм.
Ранее сообщалось, что Квентин посетил Кремль в компании Мединского. Режиссер был впечатлен главной московской достопримечательностью.
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