«Однажды… в Голливуде» побил рекорд по сборам в первый день проката в РФ и СНГ

Тарантино лично приехал в Россию, чтобы презентовать свой фильм. По словам самого режиссера, «Однажды… в Голливуде» станет для него предпоследним. Тарантино также рассказал, как снимет заключительный в своей карьере фильм.

Ранее сообщалось, что Квентин посетил Кремль в компании Мединского. Режиссер был впечатлен главной московской достопримечательностью.

