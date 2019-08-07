Квентин Тарантино рассказал, как снимет свой следующий последний фильм

Именитый американский режиссер Квентин Тарантино сейчас находится в Москве. Он прилетел в России на премьерный показ своего фильма «Однажды… в Голливуде».

Сегодня на пресс-конференции Тарантино заявил, что фильм «Однажды… в Голливуде» для него как режиссера станет предпоследним, сообщает РИА Новости. Также Квентин рассказал, что следующий и последний свой фильм он снимет в форме сборника предыдущих кинолент. Среди них, в частности, такие популярные картины как «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки» и другие.

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Накануне Тарантино посетил московский Кремль, экскурсию по главной достопримечательности столицы для зарубежного гостя провел министр культуры Владимир Мединский. Напомним, премьера «Однажды… в Голливуде» запланирована на 8 августа.


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ФОТО: Flickr.com
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