Квентин Тарантино прогулялся по московскому Кремлю в компании Мединского

По информации ТАСС, Тарантино был очень впечатлен увиденным и задавал много вопросов. В частности, режиссер спросил, что надо сделать, чтобы тебя похоронили в Кремле. И получил ответ, что нужно по крайней мере быть членом царской семьи.

Добавим, Тарантино прибыл в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды в... Голливуде", которая состоится 8 августа.

