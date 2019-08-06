Квентин Тарантино прогулялся по московскому Кремлю в компании Мединского
Популярный голливудский режиссер Квентин Тарантино прогулялся по территории Кремля в Москве. Экскурсоводом для знаменитости выступил сам министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС.
Как передает корреспондент агентства, звезда Голливуда пришел на встречу вовремя и был одет просто по-американски – в джинсы и свитер.
По информации ТАСС, Тарантино был очень впечатлен увиденным и задавал много вопросов. В частности, режиссер спросил, что надо сделать, чтобы тебя похоронили в Кремле. И получил ответ, что нужно по крайней мере быть членом царской семьи.
Добавим, Тарантино прибыл в Москву на премьеру своего нового фильма "Однажды в... Голливуде", которая состоится 8 августа.
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