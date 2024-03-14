Объявлены имена экспертов «Золотой маски»

Не менее 10 многоэтажных домов повреждено в Белгороде при обстрелах Кабмин РФ приступил к разработке новых нацпроектов Сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» приостановлен после нового землетрясения Кинопрокатчики РФ требуют не менее 50 успешных картин в год Группа «Слот» объявила об отмене концертов ещё в семи городах