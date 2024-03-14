Объявлены имена экспертов «Золотой маски»
Новая дирекция премии «Золотая маска» назвала имена экспертов, которые будут оценивать лучшие театральные постановки сезона 2023/2024 года, сообщает сайт «Театръ».
Теперь руководством премией будет заниматься Союз театральных деятелей РФ. Экспертному совету премии предстоит отсмотреть официально одобренные спектакли и формировать список номинантов по итогам сезона, но их мнение теперь не будет окончательным. В его составе впервые нет ни одного театроведа, в совет экспертов вошли режиссеры, художественные руководители театров, актёры и два замдиректора.
Списки фамилий экспертов опубликованы на сайте премии.
Ранее Владимира Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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