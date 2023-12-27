Владимир Машков стал президентом «Золотой маски»

Худрук Московского театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков стал президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Сообщение об этом опубликовано на сайте СТД.

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«Полномочия президента "Золотой маски" принял на себя председатель СТД РФ В. Л. Машков», — указано в заявлении.

Вице-президентом премии стал директор Театра имени Евгения Вахтангова, секретарь СТД Кирилл Крок.

В начале декабря Владимира Машкова избрали новым главой СТД, напоминает RT. Артист сменил на этом посту художественного руководителя театра «Et Cetera», народного артиста РСФСР Александра Калягина.

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ФОТО: РИА Новости
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