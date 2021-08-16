Объявлена «золотая четверка» наставников юбилейного шоу «Голос»

Первый канал объявил имена наставников 10-го юбилейного сезона музыкального телешоу «Голос».

«В юбилейном сезоне шоу «Голос» заветные красные кресла займет «золотой» состав наставников: Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский», - говорится в сообщении телеканала

Как отмечает РИА Новости, в десятом сезоне у шоу появится новая студия.

Первый сезон шоу «Голос» вышел в 2012 году. Тогда наставниками были Пелагея, Билан, Агутин и Градский.

Наставниками 9-го сезона шоу «Голос», вышедшего в эфир в 2020 году, были Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин.

В середине мая 2021 года музыкант и автор песен Юрий Лоза подал в суд на Первый канал и на шоу «Голос» за использование его песни «Плот» без авторского разрешения. Он оценил ущерб в 5 миллионов рублей.



