Объявлена «золотая четверка» наставников юбилейного шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников 10-го юбилейного сезона музыкального телешоу «Голос».
«В юбилейном сезоне шоу «Голос» заветные красные кресла займет «золотой» состав наставников: Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский», - говорится в сообщении телеканала
Как отмечает РИА Новости, в десятом сезоне у шоу появится новая студия.
Первый сезон шоу «Голос» вышел в 2012 году. Тогда наставниками были Пелагея, Билан, Агутин и Градский.
Наставниками 9-го сезона шоу «Голос», вышедшего в эфир в 2020 году, были Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин.
В середине мая 2021 года музыкант и автор песен Юрий Лоза подал в суд на Первый канал и на шоу «Голос» за использование его песни «Плот» без авторского разрешения. Он оценил ущерб в 5 миллионов рублей.
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