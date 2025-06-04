Шеф-редактор «Литрес» назвала фаворитов «Большой книги»

Лауреатами премии в 2025 году могут стать Зоя Богуславская, Елена Холмогорова, Вера Богданова, Эдуарда Веркин или Максим Семеляк, допустила в беседе с НСН Екатерина Писарева.

Премия «Большая книга» уже обладает достаточным профессиональным весом, чтобы не зацикливаться на выборе известных имен ради престижа, а открывать новых авторов, заявила в беседе с НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

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Национальная литературная премия «Большая книга» ранее представила список финалистов XX сезона. В прошлые годы победителями и призерами становились такие широкого известные авторы, как Евгений Водолазкин и Алексей Варламов. В этом году в числе выбранных произведений «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина, «Халатная жизнь» Зои Богуславской и другие. Писарева подчеркнула, что многие из имен, представленных в списке, хорошо знакомы читающей аудитории.

«В этом году шорт-лист премии менее предсказуем, чем обычно, на мой взгляд, это отличная тенденция – расширять границы и рассматривать не только писателей, имена которых очевидно на слуху, и ориентироваться на талант, а не на массовое узнавание. Имена Веры Богдановой, Майи Кучерской, Андрея Рубанова, Эдуарда Веркина и Зои Богуславской знакомы читающей аудитории. «Большая книга» может открывать новые имена, популяризировать литературу и масштабировать продажи не столь распиаренным авторам. Премия уже обладает профессиональным весом и ценностью, схожими с Букеровской премией, которая может позволить себе выбирать малоизвестных, но талантливых и самобытных писателей, без оглядки на их коммерческий успех», - заявила она.

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В шорт-лист премии в 2025 году вошло 15 произведений современных российских писателей: семь — в номинации «Нон-фикшн» и восемь — в «Художественной прозе». По мнению собеседницы НСН, такое разделение по номинациям оправданно.

«Думаю, что слово "нон-фикшн" уже вошло в обиход и осталось не так много людей, которые не знают его значение. Все же с 2008 года издательство "Альпина нон-фикшн" работает над тем, чтобы популяризировать этот термин. Если делать какой-то литературный прогноз, то думаю, что очень высоки шансы на победу у Зои Богуславской и Елены Холмогоровой среди нон-фикшн, а из числа художественных текстов - у Веры Богдановой, Эдуарда Веркина и Максима Семеляка», - пояснила Писарева.

В ХХ сезоне «Большой книги» также впервые выберут победителя в номинации «Лучшая аудиокнига». В 2025 году в номинации могут быть представлены аудиокниги или аудиоспектакли, созданные на основе произведений, удостоенных премии «Большая книга» с 2006 по 2024 год, напоминает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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