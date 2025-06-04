Национальная литературная премия «Большая книга» ранее представила список финалистов XX сезона. В прошлые годы победителями и призерами становились такие широкого известные авторы, как Евгений Водолазкин и Алексей Варламов. В этом году в числе выбранных произведений «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина, «Халатная жизнь» Зои Богуславской и другие. Писарева подчеркнула, что многие из имен, представленных в списке, хорошо знакомы читающей аудитории.

«В этом году шорт-лист премии менее предсказуем, чем обычно, на мой взгляд, это отличная тенденция – расширять границы и рассматривать не только писателей, имена которых очевидно на слуху, и ориентироваться на талант, а не на массовое узнавание. Имена Веры Богдановой, Майи Кучерской, Андрея Рубанова, Эдуарда Веркина и Зои Богуславской знакомы читающей аудитории. «Большая книга» может открывать новые имена, популяризировать литературу и масштабировать продажи не столь распиаренным авторам. Премия уже обладает профессиональным весом и ценностью, схожими с Букеровской премией, которая может позволить себе выбирать малоизвестных, но талантливых и самобытных писателей, без оглядки на их коммерческий успех», - заявила она.