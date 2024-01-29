«Гораздо жестче!»: Сокуров поспорил с Шахназаровым о цензуре в кино

Александр Сокуров в эфире НСН напомнил гендиректору «Мосфильма» о Конституции, отметив, что сегодня очень тяжело молодым режиссерам.

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что в России сегодня цензура намного жестче, чем в советские времена.

Гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров в интервью ТАСС ранее высказал мнение, что сегодня в РФ свободы творчества гораздо больше, чем в СССР. По его словам, «цензура присутствует везде», но она не мешает снимать хорошие фильмы.

Шахназаров: Никакая цензура не мешает снимать хорошее кино
«Сейчас гораздо жестче с цензурой, чем в советское время. Особенная тяжесть легла на молодых кинематографистов, многие из которых не имеют сегодня никакой возможности работать. Я хочу спросить у Карена Георгиевича, когда он последний раз читал Конституцию РФ? Путь он еще нам процитирует "Острова в океане" в качестве примера для поведения русских людей. По Конституции, ни Карен Георгиевич, ни Минкультуры или какие-то спецорганы не имеют права осуществлять цензурные вещи», - сказал Сокуров.

Ранее из ряда книжных онлайн-магазинов пропал новый роман Владимира Сорокина «Наследие». Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все новые и уже изданные книги проходят жесткую ревизию по факту пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). При этом из оборота было изъято менее 1% книг.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
ТЕГИ:ЦензураКарен ШахназаровАлександр Сокуров

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