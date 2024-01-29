«Гораздо жестче!»: Сокуров поспорил с Шахназаровым о цензуре в кино

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что в России сегодня цензура намного жестче, чем в советские времена.

Гендиректор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров в интервью ТАСС ранее высказал мнение, что сегодня в РФ свободы творчества гораздо больше, чем в СССР. По его словам, «цензура присутствует везде», но она не мешает снимать хорошие фильмы.