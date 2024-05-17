«Нет денег»: Сокуров заявил, что фестиваля «Пример интонации» больше не будет
По всей видимости, фестиваль «Пример интонации» больше не состоится никогда из-за критического положения фонда и отсутствия поддержки извне, сказал НСН Александр Сокуров.
Фестиваль «Пример интонации» отменен из-за нехватки средств на его проведение, более того — скорее всего, он больше не состоится никогда. Об этом НСН заявил кинорежиссер Александр Сокуров.
Ранее стало известно, что кинофестиваль «Пример интонации» в 2024 году не состоится. Об этом заявили в фонде Сокурова, который организует фестиваль. Сам кинорежиссер объяснил отмену фестиваля нехваткой денег на его проведение.
«У нас сейчас на это нет средств. Мы не можем полноценно работать, наши заявки в Минкульт не одобряются, нас не поддерживает руководство города», — сказал Сокуров.
Собеседник НСН также поставил под сомнение дальнейшее существование фестиваля «Пример интонации».
«Думаю, что наш фестиваль больше никогда не состоится, потому что положение фонда критическое. Независимые дебюты особо никто не поддерживает. В течение десяти лет мы создавали дебютные фильмы, за это время мы сделали больше картин, чем большая киностудия “Ленфильм”, где, по-моему, было всего два дебюта. Мы можем это делать, мы профессионалы, но, зная отношение ко мне в министерстве культуры, я не вижу перспективы. Большое игровое кино в России в силу специфических обстоятельств можно создавать с помощью государства, которое может вносить какую-то часть стоимости фильма. Других частных источников для большого игрового кино сегодня в России практически нет. Эта среда разгромлена, потому и такое качество дебютного кино», — подытожил он.
Ранее Сокуров заявил, что Московский международный кинофестиваль прославился на весь мир один раз, дав приз Федерико Феллини, при этом американцы всегда были одной из его «морковок».
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