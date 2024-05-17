«Нет денег»: Сокуров заявил, что фестиваля «Пример интонации» больше не будет

«У нас сейчас на это нет средств. Мы не можем полноценно работать, наши заявки в Минкульт не одобряются, нас не поддерживает руководство города», — сказал Сокуров.

Собеседник НСН также поставил под сомнение дальнейшее существование фестиваля «Пример интонации».

«Думаю, что наш фестиваль больше никогда не состоится, потому что положение фонда критическое. Независимые дебюты особо никто не поддерживает. В течение десяти лет мы создавали дебютные фильмы, за это время мы сделали больше картин, чем большая киностудия “Ленфильм”, где, по-моему, было всего два дебюта. Мы можем это делать, мы профессионалы, но, зная отношение ко мне в министерстве культуры, я не вижу перспективы. Большое игровое кино в России в силу специфических обстоятельств можно создавать с помощью государства, которое может вносить какую-то часть стоимости фильма. Других частных источников для большого игрового кино сегодня в России практически нет. Эта среда разгромлена, потому и такое качество дебютного кино», — подытожил он.

Ранее Сокуров заявил, что Московский международный кинофестиваль прославился на весь мир один раз, дав приз Федерико Феллини, при этом американцы всегда были одной из его «морковок».

