«Блогеры отдельно»: Композитор Дунаевский об изменениях в современном театре
Максим Дунаевский заявил НСН, что молодежь никак не изменилась за последние 35 лет.
С актерской точки зрения современные технологии ничего не меняют, потому что театр остается театром, а блогеры остаются блогерами, заявил корреспонденту НСН композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский на 35-летии «Детского музыкального театра юного актера» (ДМТЮА).
«В этом театре мои дети несколько лет играли, так мы и познакомились. Не думаю, что молодежь как-то изменилась за 35 лет. Всем всегда кажется, что что-то меняется. На самом деле не забываем слова Воланда, который сказал, что прошло 300-400 лет, а люди, как люди, только квартирный вопрос испортил их… Каждый век несет что-то свое, сейчас то же самое», - рассказал он.
При этом Дунаевский признал, что противостоять современным технологиям бессмысленно, но театр продолжает оставаться таким, какой есть.
«С актерской точки зрения мало изменений, добавляются новые технологии, да, и что? Театр остается театром, а блогеры остаются блогерами. Мы не можем этому противостоять, каждый век несет свое. Изобретение колеса тоже очень изменило мир, что произошло? Ничего, мир продолжал жить», - подытожил собеседник НСН.
Сегодня актерская профессия требует не только таланта, но и невероятного трудолюбия, заявила ранее корреспонденту НСН советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог Алла Сурикова, передает «Радиоточка НСН».
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