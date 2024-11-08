«Блогеры отдельно»: Композитор Дунаевский об изменениях в современном театре

«В этом театре мои дети несколько лет играли, так мы и познакомились. Не думаю, что молодежь как-то изменилась за 35 лет. Всем всегда кажется, что что-то меняется. На самом деле не забываем слова Воланда, который сказал, что прошло 300-400 лет, а люди, как люди, только квартирный вопрос испортил их… Каждый век несет что-то свое, сейчас то же самое», - рассказал он.

При этом Дунаевский признал, что противостоять современным технологиям бессмысленно, но театр продолжает оставаться таким, какой есть.

«С актерской точки зрения мало изменений, добавляются новые технологии, да, и что? Театр остается театром, а блогеры остаются блогерами. Мы не можем этому противостоять, каждый век несет свое. Изобретение колеса тоже очень изменило мир, что произошло? Ничего, мир продолжал жить», - подытожил собеседник НСН.

Сегодня актерская профессия требует не только таланта, но и невероятного трудолюбия, заявила ранее корреспонденту НСН советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог Алла Сурикова, передает «Радиоточка НСН».

