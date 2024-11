Обложки альбомов Radiohead выставят в музее

Посетители выставки увидят обложки альбомов коллектива и другие работы художника Стэнли Донвуда и солиста группы Тома Йорка. Всего в музее будут представлены 120 работ.

Выставка будет называться «This Is What You Get» («Это то, что ты получишь»).

