Обложки альбомов Radiohead выставят в музее

Мультимедийная выставка, посвященная музыкальной группе Radiohead, откроется в Музее Эшмола в Оксфорде, сообщают местные СМИ.

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Посетители выставки увидят обложки альбомов коллектива и другие работы художника Стэнли Донвуда и солиста группы Тома Йорка. Всего в музее будут представлены 120 работ.

Выставка будет называться «This Is What You Get» («Это то, что ты получишь»).

Ранее стало известно, что в Эрмитаже в здании Главного штаба открылась выставка «Твердыня пламенная», приуроченная к 150-летию со дня рождения Николая Рериха, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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