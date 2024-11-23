Обложки альбомов Radiohead выставят в музее
Мультимедийная выставка, посвященная музыкальной группе Radiohead, откроется в Музее Эшмола в Оксфорде, сообщают местные СМИ.
Посетители выставки увидят обложки альбомов коллектива и другие работы художника Стэнли Донвуда и солиста группы Тома Йорка. Всего в музее будут представлены 120 работ.
Выставка будет называться «This Is What You Get» («Это то, что ты получишь»).
Ранее стало известно, что в Эрмитаже в здании Главного штаба открылась выставка «Твердыня пламенная», приуроченная к 150-летию со дня рождения Николая Рериха, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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