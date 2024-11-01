В Москве открылась выставка к 100-летию Кукрыниксов

Более 300 произведений художников знаменитого творческого союза Кукрыниксы представлено на выставке, приуроченной к 100-летию его создания, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает газета «Культура».

ГМИИ им. Пушкина представит большую выставку к юбилею Великой Победы

Некоторые работы выставляются впервые. Всю экспозицию организаторы поделили на десять тематических разделов. Выставка стала самой масштабной за последние 50 лет. Помимо плакатов и карикатур на ней выставляются дружеские шаржи на великих современников, театральные эскизы и книжные иллюстрации Кукрыниксов.

Ранее в Третьяковке открылась выставка к 155-летию Товарищества передвижников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба организаторов выставки
ТЕГИ:ХудожникиМанежМоскваВыставка

Горячие новости

Все новости

партнеры