В Москве открылась выставка к 100-летию Кукрыниксов
Более 300 произведений художников знаменитого творческого союза Кукрыниксы представлено на выставке, приуроченной к 100-летию его создания, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает газета «Культура».
Некоторые работы выставляются впервые. Всю экспозицию организаторы поделили на десять тематических разделов. Выставка стала самой масштабной за последние 50 лет. Помимо плакатов и карикатур на ней выставляются дружеские шаржи на великих современников, театральные эскизы и книжные иллюстрации Кукрыниксов.
Ранее в Третьяковке открылась выставка к 155-летию Товарищества передвижников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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