«А я предупреждал!» Пригожин вспомнил, как Шнур высмеял его жалобы на пандемию
Музыкальный продюсер отреагировал на появившиеся проблемы с работой у Винокура, Дубовицкой и других артистов.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что о проблемах, которые могут возникнуть у артистов с концертами и заработками, он заявлял еще в начале пандемии, прося о поддержке.
«В начале пандемии я высказался в защиту артистов, но меня никто не поддержал, а некоторые, в том числе Шнур, меня обсмеяли. Сейчас я могу сказать только, что сочувствую всем тем, кто оказался в сложном положении», - сказал он.
Российский юморист и певец Владимир Винокур вслед за ведущей программы «Аншлаг» Региной Дубовицкой пожаловался на отсутствие работы из-за пандемии коронавируса. Как сообщает StarHit, Винокур рассказал, что дефицит концертов ударил не только по нему, но и по его коллективу.
«У нас тоже были запланированы мероприятия, а люди заболели, и что вы с этим можете сделать? Мероприятия переносятся. Другое дело, что к такой ситуации начали приспосабливаться. Пандемия, у многих нет работы. Открытым образом кассовые концерты работать невозможно. В метро по 8 миллионов человек в день спускается, потому что семью кормить надо, была бы возможность - никто бы не спускался. А концерты - это духовное развлечение. Что тут обсуждать? Но я не жалуюсь, у меня все хорошо», - отметил Пригожин.
В конце мая 2020 года продюсер Иосиф Пригожин выступил с инициативой создания общего фонда для поддержки представителей творческих профессий в кризисных ситуациях. По его словам, из-за пандемии коронавируса артисты находятся в бедственном положении, потому что концертная деятельность отменилась, а расходы на содержание коллективов групп, трупп театров, цирков никто не отменял.
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