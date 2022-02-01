«А я предупреждал!» Пригожин вспомнил, как Шнур высмеял его жалобы на пандемию

В больницы с коронавирусом в России за сутки попали почти 17.5 тыс человек

Путин и Орбан обсуждают вопросы европейской безопасности и отношения России и Венгрии

Украина впервые начала импорт газа из Венгрии

Поздняков: Российские спортсмены способны завоевать минимум 30 Олимпийских медалей в Пекине

Завтра Землю накроет выброшенная Солнцем плазма