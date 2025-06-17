Российской киноиндустрии для выживания необходимы сборы на уровне 60-65 млрд рублей и картины, зарабатывающие от 100 млн рублей, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В Минкультуры России накануне подвели киноитоги 2024 года. Министр Ольга Любимова, в частности, сообщила, что в прошлом году в прокат вышло 214 российских картин, кассовые сборы которых превысили 36 млрд рублей. По данным Любимовой, зрительская аудитория составила около 100 млн человек, что на 9,5% больше, чем в 2023 году. Исаев отметил, что дело не в количестве фильмов, а в их сборах.